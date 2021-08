Manona Paris | Naine teadku oma kohust teha Eesti mehest mees! Tagasivaade aastasse 1991 

Kui mitu korda on kaasaaegsed valgustatumad pead ohanud, et mis pagana pärast on eesti naiste eneseteadlikkus nii sordiini all. Ent lugedes 30 aasta taguseid nn õrnemale soole mõeldud tüvitekste, selgub, et meil on põhjust end tunnustada, kuna seal kirjeldatud teenijanna käsiraamat alandlikust usklikust ja isetult sünnitavast olendist pole siiski tõeks saanud.