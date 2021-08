Top | Kaljulaid presidendiks! 

Kersti Kaljulaid pole riigipeakandidaatide sekka tõusnud samamoodi kui erakonnad ei tahtnud kuuldagi Allar Jõksi õiguskantslerina jätkamisest. Praegu näikse aga Kaljulaidi-vastasus taanduvat pigem ühele persoonile, kelle kohta Kersti Kaljulaidi jätkamist toetav endine riigiametnik Taavi Kotka sotsiaalmeedias märkis: „Saan aru, et mõnel parteiesimehel on isiklik vimm ja lyhike m...“. Kaljulaidi jätkamist toetav rahvaalgatus on mõne päevaga kogunud juba üle 10000 toetaja.