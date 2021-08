Juhtkiri | Liina Kersna kinkis koolidele ämbri 

Ometi on teada, et väga paljudes õppeasutustes algab kool juba augusti lõpus ning tavamõistuse alusel tulnukski määrust rakendada just sellest lähtudes. Sellest tulenebki põhimõtteline küsimus – kas Eesti ametnik on silmaklappidega hobune omal initsiatiivil, et oleks lihtsam liigselt mõtlemata oma tööd teha või on ta oma ametkonna poolt sunnitud sellesse rolli, kuna oma peaga mõtlemine võib kaasa tuua vaid ebameeldivusi.