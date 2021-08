SALAJASED RELVAD JA SALADUSLIK KIIRGUS: müstiline Havanna sündroom ründab Ameerika luurajaid ja diplomaate 

RASKUSTEST HOOLIMATA KOHAL: asepresident Kamala Harris koos Vietnami asepresidendi Vo Thi Anh Xuaniga Vietnami presidendipalee kuldses saalis Hanois. Foto: AFP/Scnpix

Aina rohkem Ameerika riigiametnikke kannatab kummalise tervisehäda Havanna sündroomi all. Kas süüdi on salajane mikrolainekiirgus, uued helirelvad või on kõik hoopis puhas ettekujutuse vili? Äkki on mängus hoopis hiinlaste või venelaste käsi? Viimati olid sündroomiga silmitsi USA asepresidendi Kamala Harrise meeskond teel Hanoisse.