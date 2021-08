ERAKORDNE AVARII: Vastassuunas sõitvate autode all hukkus korraga kaks põtra 

Eesti Jahimeeste Seltsi ulukiõnnetuste ekspert Urmas Salmu tõdeb, et sügisene teele jooksmiste hooaeg on alles algamas, kuid õnnetuste arvu mõjutab ka ilm, mis sel nädalal on vihmane ja udune. Tema sõnul on taoline kahe põdra korraga auto alla jäämine üliharuldane.

„Pigem on olnud nõnda, et põdralehm on auto alla jäänud ja siis mõne aja jooksul satub teele ka vasikas. Et kitsekari teele satub, see on tavaline, samuti liiguvad karjas metssead. Isegi nüüdsel Sigade aafrika katku ajal jääb neid aastas auto alla sadakond. Metskitsedega seotud liiklusõnnetusi oli eelmisel aastal 4400 ringis, üle-eelmisel aastal mõned sajad rohkem. Põtru satub aastas liiklusõnnetusse kahesaja kanti,“ räägib ta.

Põdrad traktorikasti, inimesed haiglasse

Salmu sõnul on see enesestmõistetav, et piiratud nähtavuse korral kiirust alandatakse, kuid sellel on loomadega seoses ka teine oluline nüanss.

„Seitsmekümne kilomeetrist tunnikiirust on suuremaid loomad juba võimelised hindama. Et kas jõuab üle tee minna või mitte. Küll võiks juhid märku andmiseks rohkem ohutulesid kasutada. Esimene juht võib ju looma märgata, aga eesliikuva auto tagumisi tulesid jälgiv juht mitte. Ka juhtidel tekib ses mõttes karjaeffekt, et kui eessõitjaga on kõik korras, siis ei ole ka mul ohtu,“ räägib ta.

Ulukiõnnetuste ekspert tõdeb, et on ette tulnud, et autolt on löögi saanud metskits kolme tema külje alla hoiduva tallega ning viieliikmeline seapere, kuid et kaks põtra korraga surma saab, on veelgi suurem haruldus.

Keskkonnainfo telefonil registreeritakse aastas ligi kuue tuhande looma hukkumine ning metsloomadega seotud õnnetustes saab vigastada kaks-kolmkümmend inimest aastas. Enim kokkupõrkeid on varahommikuti ja hommikupoolikuti ning hilisõhtuti.