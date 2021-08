President külastas Tartu plahvatuse ohvreid

Tartus toimus 12.08.21 pärastlõunal Jaama tänava kortermajas gaasiplahvatus. Foto: Aldo Luud

President Kersti Kaljulaid kirjutab ühismeedias, et külastas kahe nädala eest Tartus Jaama tänava plahvatuses viga saanud politseinikke, kes said raskelt viga, kuid on praeguseks haiglast kodusele ravile pääsenud.