VANAST EESNIMEST TÜDINUD? Kui lihtne on võtta uut nime? Kas seda tohib muuta ka mitu korda? 

Üldjuhul peab nimemuutmise soov olema põhjendatud, kinnitab siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Nimeseaduse § 19 kohaselt on lubatud eesnime vahetada näiteks siis, kui soovitakse vabaneda tavatust nimest, mis on keeruka kirjapildi või hääldusega. „Eesnime on lubatud muuta ka seaduses sätestamata alusel – näiteks võib inimene soovida endale uueks eesnimeks seda, mis on antud talle tema jaoks olulistel asjaoludel, näiteks mõne usulise protsessi tulemusel,” selgitab Pungas.