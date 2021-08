Taani loobub septembrist kõigist koroonapiirangutest 

Reedel avaldas riigi terviseminister Magnus Heunicke pressiteate, kus ütles, et Taanis on vaktsineerimismäär kõrge, eriti riskigruppide seas, mistõttu ei ole viirusega kaasnevad riskid enam niivõrd suured.

„Epideemia on kontrolli all, meil on rekordkõrged vaktsineerimisnumbrid. Selle tulemusena saame 10. septembril loobuda erinõuetest, mille koroonaviirusega võitlemiseks algselt pidime kehtestama,“ sõnas ta.