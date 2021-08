KATSE | Kuidas toimivad Lõuna-Korea ühe populaarseima kosmeetikabrändi Mizoni tooted? 

Just seetõttu on eriti nutikas valik kasutada samu nahahooldusvahendeid nagu lõunakorealannad. Üks populaarsemaid Lõuna-Korea kosmeetikabrände on Mizon, mis on tuntud oma kõrge kvaliteedi, naturaalse koostise ja suure efektiivsuse poolest.

Mizon tegeleb pidevalt uuringutega ilu ja tervise vallas. Tänu uuenduslikele tehnoloogiatele ja innovaatilisele seadmetele uuendatakse pidevalt oma tooteid, põhinedes viimastel uuringutele ilu ja tervise vallas. Mizonil on oma globaalne laborite võrk, mille harud asuvad Prantsusmaal, Šveitsis ja Jaapanis. Tänu sellele on Mizon võimeline esimesena turule tooma tooteid, mis vastavad kõige kõrgematele nõudmistele.

Mizon on pälvinud erinevaid tunnustusi üle terve maailma – muuhulgas on kiitnud nende tooteid näiteks sellised ajakirjad nagu Marie Claire, Elle ja Vogue. Ka Eestis on saadud Anne & Stiili ilulemmiku, Buduaari Ilulemmiku ja Iluteemanti tiitlid.

Otsustasime proovida kolme Mizoni viimase ajal populaarsemat toodet – mis mõtteid need meis tekitasid?

Lõunakorealannade ilurutiini hulka kuulub alati näo toonikuga puhastamine, eestlannad kipuvad paraku selle ära unustama. Mizon Cicaluronic Bubble Toner on Lõuna-Koreas üsna armastatud ning pole ka imestada – vaatamata oma kelmikalt vahulisele tekstuurile imendub see imekiiresti nahka, jätab selle pehmeks ning parandab juba lühikese kasutusajaga tunduvalt naha olukorda. Toonik on ilma häiriva lõhnata ning ei kleepu ebameeldivalt.

Mizon Cicaluronic Bubble Toner. Foto: Karin Jaanus