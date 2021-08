Metsik loodus: Hõbehaigur jahtis ülikooli botaanikaaia tiigist kalu 

„Hõbehaigur on lõunapoolse levilaga liik, kes on viimasel kümnendil muutunud Eestis suhteliselt tavaliseks linnuks ja keda võib meil kohata aprillist oktoobrini,“ ütleb Margus Ots ornitoloogiaühingust. „Kui Tartu ümbruses ringi käia, siis Aardla poldri ja Emajõe luha peal neid alalõpmata näeb. Kohati võib neid näha isegi rohkem kui tavalisemaid hallhaigruid, ilmselt sellepärast, et valge lind hakkab väga hästi silma.“