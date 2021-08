ÕL VIDEO JA GALERII | ROOSADE VAIPADE PÄEV: Aivar Riisalu vabandab: valmistasime äridele ja elanikele kohutavaid piinu, kontsad murdusid ja mõni pidi isegi uue auto ostma 

„Tahaks vabandada sellepärast, et selle tänava reoveerimine ja selle tulemuseni jõudmine, mida siin nüüd näete võttis väga kaua aega. Arvan siiski et see tulemus on enam vähem selline, mida me kõik koos näha tahtsime. Kõnniteel saab natuke laiemalt liikuda, isegi mõni parkimiskoht on alles, mis on ettevõtjale tegelikult oluline,“ rõõmustas Riisalu.