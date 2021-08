Politsei otsib Tallinnas kadunud 30aastast Jaanust 

Häirekeskusele anti täna, 26. augusti õhtul teada, et Tallinnas oma Graniidi tänava kodust on lahkunud 30aastane mees. Praeguseks teadaolevalt sisenes mees kell 17 Tallinn-Märjamaa-Jaagupi-Pärnu liini bussile, kuid seni on veel täpselt teadmata, millises peatuses mees väljus. Ühe vihje kohaselt nähti meest õhtupoolikul liikumas Märjamaal, mistõttu edastati info kadunud mehe isikukirjeldusest lisaks ka teiste prefektuuride politseinikele.