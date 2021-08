POLITSEI HAKKAB KOONDAMA: vähem raha, vähem inimesi ja suurem palk! 

Juba lähiajal tuleb politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher kaamera ja mikrofoni ette ning teatab, kui paljud asutuse ligi 5000 töötajast saavad enne aasta lõppu koondamisteate. Vaher peab tegema tagurpidisalto – eelarves on vähem raha, ent samas tahab ta suurendada järgmisest aastast palkasid.

Tartus Jaama tänava gaasiplahvatuses rängalt viga saanud kaks politseinikku viivad Vaheri sõnul palgapäeval koju 1185 eurot. „Ta peab ütlema oma perele, et see on sissetulek, millega ma lähen oma eluga riskima.“ Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis 1473 eurot, seega viivadki Vaheri mainitud politseinikud koju üsna täpselt riigi keskmise palga.

„Ma pean politseinikele silma vaatama ja pigem ütlema, et olgu meid siis vähem, aga politseinik peab saama väärikat palka,“ ütleb Vaher.