Juhtkiri | Riigipea valimine seaduse taha ei jää 

Niisamuti ei maksa võimuerakondadel nuriseda Isamaa ja sotside peale, kes ei garanteerinudki kõiki oma hääli Reformi- ja Keskerakonna kandidaadile Alar Karisele. Aga kuidas teisiti saaks see ollagi, kui riigikogu liige on oma otsustes vaba – fraktsioon võib isekeskis kokku leppida milles tahes, kuid sundida kedagi andma häält vastu tahtmist kellelegi lihtsalt ei saa. Kuigi selliseid katseid on tehtud, küll eri värvi pliiatseid kasutades, küll nõudes sedeli pildistamist enne kasti laskmist, on need seda harrastanud poliitjõududele pikas perspektiivis halvasti lõppenud. Nagu ka algselt Arnold Rüütli presidendiks saamist tõkestama mõeldud süsteem viis ta lõpuks siiski Kadriorgu.