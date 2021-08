Kabuli lennujaama lähistel plahvatasid pommid, surma sai vähemalt 90 inimest, nende hulgas 13 USA sõjaväelast

Pentagoni teatel on vigastatute ja hukkunute seas ka USA kodanikke ning tsiviilisikuid, kirjutab BBC . Viimastel andmetel on hukkunuid vähemalt 90. Neist 77 on afgaanid (sealhulgas 28 Talibani liiget) ja 13 USA sõjaväelast. Rünnaku eest vastutuse võtnud Islamiriik teatas, et üks enesetapuründaja sihtis „tõlke ja Ameerika armee kaastöölisi“. Tunnistajate sõnul toimus lennujaama lähistel kaks plahvatust ja kuulda oli ka relvatärinat.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby kinnitas, et lennujaama Abbey väravas toimunud plahvatus oli keerulise rünnaku tulemus, mille tagajärjel sai kannatada teadmata hulk inimesi. USA president Joe Bideni teatas pärast rünnakut Valges Majas toimunud pressikonverentsil, et ISISele vastatakse. „Me ei andesta. Me ei unusta. Me jahime teid ja paneme teid maksma,“ pöördus Biden terrorirühmituse poole. Ta mainis ka, et USA jätkab plahvatustele vaatamata evakutatsiooniga.