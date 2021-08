Rahvaalgatus kogus loetud tundidega üle tuhande allkirja Kersti Kaljulaidi presidendina jätkamise toetuseks

„EV presidendina on Kersti Kaljulaid on edukalt täitnud oma rolli nii võimude tasakaalustajana, põhiseadusliku korra hoidjana, kui ka riigi esindusliku funktsiooni kandjana. President Kaljulaidi juhtimisel toimus ka Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks kandideerimise kampaania, mis osutus edukaks ning on andnud ajaloolise tõuke Eesti diplomaatilisele võimekusele, tuntusele ja haardele maailmas. See on parandanud meie julgeolekupositsiooni ning ühtlasi aidanud edendada kuvandit digiriigina. Samas pole Kaljulaid presidendina olnud aktiivne ainult välispoliitikas, vaid ka näoga oma rahva poole, toetades ühiskondlikult olulisi kampaaniaid ja algatusi,“ on kirjas rahvaalgatuse lehel.