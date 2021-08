Seisukoht | Milline on Alar Karise visioon Eestist? 

Arvestades viimastel kuudel juhtunut, võiks isegi öelda, et Keskerakond ja Reformierakond on hakkama saanud omamoodi vägiteoga, kui suutsid leida ühiseks kandidaadiks Eesti Rahva Muuseumi direktori Alar Karise. Nüüd on pall Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna käes. Kui nad peaksid Karist toetama, saavad nad endale rinnale taguda ja öelda, et „meie tegime kuninga“, ning rõhuda oma riigimehelikkusele. Kui ei, ka siis pole opositsiooni jaoks midagi veel katki: Jüri Ratas ja Kaja Kallas peavad edasi praadima ja samal ajal võib taastärgata sotsiaaldemokraatide unistus Kersti Kaljulaidi jätkamisest.