Mart Soidro | Laiapindne kandidaat õhukesel jääl 

Foto: TH

Pühapäeval teatasid kaks suurimat parlamendierakonda viie minutilise vahega, et on valmis toetama Alar Karist presidendivalimistel. See polnud loomulikult juhus, sest tegemist oli koalitsioonipartnerite Reformierakonna ja Keskerakonnaga. Vedur, mille taga oli kaks vagunit (59 saadikut) laskis vilet, et mõnes järgnevas jaamas haakida enda taha veel vähemasti üks, aga parem kui kaks järelveetavat veokit (sotsid ja Isamaa), et 30. augustil president riigikogus ära valida. Kas ja kui palju vagunites olijatest Karist toetavad ega jää tukkuma, saame teada esmaspäeval. Sest sõidu ajal saab ju aknast välja kiigata ja mõnda sobilikumat kandidaati näha. Neid ridu kirjutades tundub, et keegi ei ole eriti õnnelik, aga keegi ei trambi ka jalgu ega vajuta hädapidurit.