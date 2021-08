Mugavus, kvaliteet ja kaunis välimus – just need on hea diivani saladused! 

Niisiis, selleks, et vähendada jalajälge keskkonnale, tuleks tarbida vähem – osta kvaliteetsem toode ning kasutada seda pikemat aega. Ükskõik kui rohelist juttu võidakse diivani tootmise kohta rääkida, on tõsiasi, et kui selle eluiga on neli-viis aastat, siis on seda kindlasti liiga vähe. Näiteks Norras on kehtestatud reegel, et diivanitele peab olema viie aasta pikkune garantii – see omakorda kindlustab, et mööbel kestab nii pika aja ja rohkemgi veel.