Ossinovski: Reformierakond jättis Kersti Kaljulaidi maha nagu Joe Biden Afganistani 

„Minu jaoks oli negatiivne üllatus, et Reformierakond, kes on varem Kersti Kaljulaidi tagasivalimist toetanud, on jätnud ta maha nagu Joe Biden Afganistani. Ja selles kontekstis on ka meie olukord muutunud keerulisemaks. Me näeme, et koalitsiooni jaoks ei ole protsessi jaoks peamine Eestile parima presidendi valimine, vaid valitsusesiseste suhete klaarimine. Et me ei saa Kersti Kaljulaidi toetada, sest muidu Jüri Ratas solvub.“