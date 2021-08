Õlg alla ja käsi ette: Tallinna tehnikaülikool jagab vaktsineeritutele käepaelad 

KAALUB TEHNIKAÜLIKOOLI JÄRGIMIST: Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk sõnab, et neile tundub tehnikaülikooli vaktsineeritute tähistamine mõistlik, kuid Tartus seda esialgu veel ei tehta. Foto: Jassu Hertsmann

„Vaktsineeritud ja koroonaviiruse läbipõdenud Tallinna tehnikaülikooli inimesed saavad käepaela. See on Talltechi logoga ja meie korporatiivsetes värvides – roosakas sinakaks muutuvate otstega, see on mul praegu käe peal. Eesmärk oli, et see oleks silmapaistev, kui kasutada maja sees vaktsineerituse tuvastamiseks ja seda oleks lihtne hoomata,“ ütleb Tallinna tehnikaülikooli personaliosakonna juhataja Tea Trahov.