VIDEO | Tanel Kiik: oleme valmis tõhustusdoosidega vaktsineerimist alustama selle aasta lõpust

Valitsusel on kolm valikut, millest ükski pole hea. Esimene valik on ühegi kontrollimehhanismita jätkata, mistõttu suureneks koormus haiglavõrgule ja piirata tuleks plaanilist ravi. Teine võimalus on kehtestada ulatuslikke piiranguid ja sulgeda niigi kõvasti pihta saanud ettevõtteid, mis tähendaks töökohtade kadu ja nende inimeste, kes on käitunud vastutustundlikult, ebamõistlikku piiramist. Kolmas valik on see, mida valitsus tegi, kehtestades kontrollimehhanismid ja eristades neid kohti, kus saab inimeste ohutust kontrollida ja neid, kus ei saa. Senine tagasiside tõendite kontrolli kohta on olnud positiivne, inimesed on olnud positiivselt meelestatud.

Eile jõudis Eestisse esimene Afganistani pere, mille üks pereliige on tihedalt koostööd teinud Eesti mittetulundusühingutega, ja taotleb rahvusvahelist kaitset. Selles peres kasvab neli last. Me oleme öelnud seda, et me ei saa lubada, et inimesed, kes on aidanud Eestit, jäävad seal abita. Kindlasti tuleb aitäh öelda meie liitlastele, eelkõige Prantsusmaale, kes on aidanud selle korraldada. Inimesed võetakse vastu ümberpaigutamise teel vastavalt välismaalaste rahvusvahelise kaitse andmise seadusele, tagades neile privaatsuse ja vajaliku abi siinsel lõimumisel. Eestisse oodatakse veel mitut perekonda, kes asusid siiapoole Kabulist teele. Paraku mitu inimest sealsesse lennujaama ei jõudnud, ja valitsus töötab selle nimel, et neid aidata.

Valitsuse istungil kiideti heaks kaks eelnõu. Esiteks etendusasutuste rahvusooperi seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on parandada etenduskunstide kättesaadavust üle Eesti. Korraldajad peavad hakkama avalikustama etendus- või kontserdipaiga ligipääsetavust puudutavat teavet, mis toetab erivajadustega inimeste osavõttu kultuurist.

Teiseks kiitis valitsus heaks riigivara seaduse muutmise seaduse. Vähem kui aasta tagasi kinnitas valitsus riigi osaluspoliitika põhimõtted ehk selle, kuidas riik äriühingutes osaleb ja täna heaks kiidetud eelnõuga viiakse muudatused seadusesse sisse.

Sõna saab tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Tervise- ja tööministri sõnul on meie eesmärk tagada ühiskonna avatus ja samal ajal viiruse levikut maksimaalsel määral tõkestada. Selleks kehtib COVID tõendi esitamise nõue teenindusasutustes alates esimesest külastajast. Vaktsineerida ei tule end mitte selleks, et pääseda toitlustusasutusse või teatrisse, vaid selleks, et aidata pandeemiat lõpetada ning kaitsta oma elu ja tervist, muu on lisaboonus. Vaktsineerimisega võrreldes on testimine lihtsalt lõputu kulu. Nendes kohtades, kus COVID tõendit ei kontrollita, kehtib suu ja nina katmise nõue. Jätkuvalt on mõistlikud ka muude ohutusmeetmete rakendamine.