PALKA JUURDE! Päästjad hoiatavad: on vaid aja küsimus, millal üha enam töötajaid lahkub erasektorisse tasuvamatele kohtadele 

Eesti päästeala töötajate ametiühingu (EPTAÜ) peausaldusisik Kalle Koop tuletas kirjas meelde, et 9. juuli kohtumisel oli ametiühingu ja peaminister Kaja Kallase jututeemaks päästjate madal töötasu ning sellest tulenevad probleemid ja ohud. Juttude lõpus jõuti järeldusele, et kõige kurja juureks on madal palk.

„Sellise stsenaariumi realiseerumine toob vältimatult kaasa päästevõimekuse languse, andes korvamatu löögi meie kõigi turvalisusele. Päästjate ja elanikkonna kaitsjatena ei saa me seda lubada,“ hoiatas Koop karmi tulevikustsenaariumi eest. „Ennetada on alati odavam, kui tagajärgedega võidelda. Lähtudes eeltoodust teeb EPTAÜ Teile [peaministrile] ettepaneku loobuda päästeametile 2022. aastaks planeeritud eelarvekärpest ja suunata vastavad summad täiendavalt päästeteenistujate palgatõusuks. EPTAÜ hinnangul võiks valitsus leida sellise käiguga katteallika ca 1,0 kuni 1,2 miljoni euro suurusele summale.“