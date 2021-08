Kiievis peeti kinni rahvusvaheliselt tagaotsitud Eesti kodanik 

Eestist pärit mees tahtis Amsterdami lennata, kuid reisijate registreerimisel teatas Interpoli andmebaas, et isik on rahvusavaheliselt tagaotsitav ja ta tuleb viivitamatult vahistada. Piirivalvurid seda ka tegid ning andsid kinnipeetust teada Interpoli Kiievi büroole, kust kinnitati, et tegu on tõesti tagaotsitud mehega.