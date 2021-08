Sensatsioon: sotsid võivad võita Saksamaa valimised 

Laschet on rahvaarvult Saksa suurima liidumaa Nordrhein-Westfaleni peaminister. Eeldatavasti lootsid teda toetavad kristlikud demokraadid, et kodus kuuldavasti üsna populaarne mees veab välja ka üleriigilistel valimistel. Paraku on nüüd ilmnenud, et 60aastase ajakirjandust ja õigusteadust õppinud mehe karismast jääb väheks, ning veel heidetakse talle ette, et võitluses koroonaga on ta Nordrhein-Westfalenis pigem alla jäänud.