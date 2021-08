Juhtkiri | Uued piirangud eeldavad selgust 

Seetõttu oleks ju asjade käiguga põhjust rahul olla, kuid pikalt koroonapiirangutest mõjutatud ühiskonnas võib küsimusi tekitada mitte üksnes üleüldine maskide kandmise värske nõue, vaid ka kavandatud massiline testimine ja surve lasta end vaktsineerida. Uus on nende kõhkluste juures see, et tegu pole mitte enam alternatiivse Balti keti või Vabaduse väljaku meeleavaldajate temaatikaga, vaid sõna on võtnud korraga nii endine kui ka praegune õiguskantsler. Kui Allar Jõksi puhul võib veel öelda, et ta tegeleb juristina piirangute kohta küsimusi esitades oma klientide huvides, siis Ülle Madise käsitlus on seda huvitavam. Tema hinnangul võib laialdaselt kavatsetav testimisnõue olla ebaproportsionaalne nagu ka kaitsesüstima survestamine.