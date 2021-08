Tegusa töötaja kaasaegne abimees: 5 põhjust, miks kasutada tööl tahvelarvutit 

Kõrge eraldusvõimega ekraan on kaasaegsete töövahendite üks olulisemaid funktsioone, et teha tööd produktiivselt, sest see võimaldab heledamat ja selgemat pilti. Eeskätt just kaugtöö tegemisel erinevates keskkondades ja ilma suure monitorita on oluline näha kõiki detaile, olenemata seadme jõudlusest. Seega on tahvelarvuti oma kompaktsete mõõtmete ja suure ekraani-korpuse suhte tõttu töö tegemiseks igati mugav ja käepärane.

Ekraanipildi kvaliteet muutub oluliseks just sellistes ametites, kus tuleb veeta igapäevaselt pikki tunde arvuti taga. Selleks, et pakkuda kasutajatele tipptasemel ekraanikvaliteeti, on Huawei uusima tahvelarvuti MatePad 11 10,96-tollisel FullView ekraanil rikkalik värvigamma, millega tulevad nüansid ja mitmekesine pilt eriti hästi esile.

Paraku veedame ekraanide ees järjest rohkem aega ja see jätab ka omad tagajärjed. Ekraanidelt kumava sinise valguse vähendamiseks otsitakse üha enam lahendusi, kasutatakse spetsiaalseid prille või seadistatakse ekraaniprogramme, mis seda intensiivset valgust vähendaksid. TÜV Rheinland sertifikaadi tunnustatud Huawei MatePad 11 vähendab sinist valgust ja aitab seega veeta ekraaniaega silmade jaoks ohutumalt.

4. Piirideta loovus

Sageli tulevad parimad ideed meile ootamatult ja tekib vajadus need kiirelt paberile üles märkida, et neid mitte unustada. Märkmete tegemisel on aga tahvel suurepäraseks kaaslaseks, sest esiteks on info nii kohe pilves ja kõikjal kaasas ning teiseks on märkmete muutmine oluliselt mugavam kui paberil sodimine. Samuti on tahvlitel sageli kaasas nutikas pliiats, mis võimaldab kiirelt digitaalsed märkmed ja visandid kirja panna.