KUS SELGUB PRESIDENT? Saadikute poliitmängud ei paku võimuliidule rõõmu 

Kesk- ja Reformierakond on praegu sõjakirved maha visanud ning leppinud, et koalitsiooni ühiskandidaat presidendiks on praegune ERMi juht ja endine riigikontrolör Alar Karis. Karis andis küll alles eelmisel nädalal oma nõusoleku kandideerimiseks, kuid tema uksele on koputatud varemgi. Sealhulgas on seda teinud keskerakondlased, ehkki varem tulutult. Seetõttu pole Jüri Ratase võitlejad nõus, et Karis, kes on igipõline tartlane ja kelle pere seostub igati Reformierakonnaga, oleks rohkem peaminister Kaja Kallase kui Ratase kandidaat. Siiski oli just Kallas see, kes viimasel nelja erakonna juhi kohtumisel käis välja Karise nime, misjärel Ratas kui riigikogu esimees talle kõlistas.