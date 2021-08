Keskerakond ja Reformierakond said kokku Alar Karise presidendikandidaadiks nimetamise allkirjad

Presidendi valimiseks parlamendis on vaja vähemalt 68 häält. Koalitsioonierakondadel, Keskerakonnal ja Reformierakonnal, on kokku 59 häält.

Erakond Isamaa otsustas kolmapäeval, et ei sea Alar Karise kandidatuuri üles ning 30. augustil hääletab iga fraktsiooni liige vastavalt südametunnistuse järgi.



“Meie ootused presidendile ei ole muutunud. Soovime, et president saaks valitud riigikogus. Soovime, et tema otsused tugineksid kindlatele väärtusetele ning kes näeks riigikogu ja kodanikuühiskonda laiemalt oma partneritena. President peab seisma erakondade kõrval, tasakaalustades Eesti poliitikat nii nagu seda näeb ette Eesti Põhiseadus. President on riigipea, kes ennekõike esindab väärikalt Eesti riiki ja on ühiskonna ühendaja laskmata ennast kiskuda päevapoliitilistesse kähmlustesse,“ teatas Isamaa.