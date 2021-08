PROBLEEM, MILLEST EI RÄÄGITA: ilutöötajate ebapiisav hügieen tekitab kliendile sageli mõne tervisehäda! 

Kuid kõige esimene samm on siiski kätehügieenist kinni pidamine. Iluteenindaja peab teadma, kuidas ja millega käsi pesta, mil moel ja kuhu kuivatada, kas teha antiseptikat ja kuidas, mil viisil hoida oma käsi nahaprobleemideta. Kõik vajaliku selleks leiab Cleanellast.

Nõuandeid, kuidas saada aimdust ilutöötaja hügieenist

Paratamatus on see, et ilutöötaja hügieenihoidmise kohta on võrdlemisi keeruline teavet saada, kuid abiks võib olla veidi varem kohale saabumine. Kui oled 10-15 minutit enne õiget aega kohal, siis näed, mida ilutöötaja teeb, kui ta on töö lõpetanud. Kas ta kogub tarvikud töövahendite konteinerisse või hakkab kohe desinfitseerima? Või lähevad kohe järgmise inimese peal käiku? Nõuetekohasel isikukaitsevahendite ja tööriiete kasutamisel tuleb kinni pidada sellest, et ühekordsed tooted on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Korduvkasutatavaid vahendeid peab puhastama pärast iga kliendi lahkumist.

Juuksurisse minnes pane kindlasti tähele, mida tehakse kammiga. Meile on juba lasteaiast alates räägitud, et igal lapsel on kapis oma kamm, mida ei tohi kellegi teisega jagada. Aga kuidas siis täiskasvanuna peaks see teisiti olema? Ka juuksur ei tohiks kõikide klientide päid ühe kammiga kammida... See tuleb kindlasti enne järgmist klienti desinfitseerida.

Foto: Envato Elements

Jälgi ka ruumide üldist olukorda. Tähelepanelik võiks olla juba vaateakende ja sissekäigu juures. Kui vastu vaatavad tolmukihi all olevad riiulid ja ventilatsiooniavad, määrdunud põrand, lagunenud mööbel, kuivanud lilled või tolmused kunstlilled, siis ilmselt pole selles salongis keegi ammu tolmu võtnud või koristanud.

Pannes tähele iluteenindaja välimust, saad aimdust, milline on tema isiklik hügieen. Kui näiteks tema juuksed on pesemata ja ta lõhnab higi järgi, ei ole ta ilmselt hügieeni hoidmisega sinapeal. Sel juhul on kaheldav, et ta seda ka oma töös rakendab.