Salme kultuurikeskuse direktor | Teatrisseminekuks koroonatõendi võltsimine viib kuni aastaks vangi 

9. augustist elame meie, kultuuriinimesed ja sündmuskorraldajad, uues reaalsuses. Alates 26. augustist muutuvad piirangud rangemaks - avalikes ruumides, kus on nõutud COVID-19 nakkusohutuse tõendamine, tuleb seda teha kõigil klientidel või osavõtjatel, sõltumata inimeste arvust. Praeguseks on algselt tekkinud segadus vaibumas ja nii korraldajad kui ka publik on harjumas uue reaalsusega. Kuid tavapärane on see, et iga uue süsteemi loomisel leidub ka inimesi, kes otsivad võimalusi, kuidas piirangutest mööda minna. Üheks üritusel osalemise võimaluseks ilma vaktsineerimise ja haigust läbi põdemata on koroonatõendi võltsimine. Meediasse on jõudnud ka juhtumid, kus COVID-19 tõendi kontroll on puudulik või pigem näiline, kuna käsk on antud ja kontrollima peab. Selleks aga, et kultuuriasutuste uksed jääksid avatuks, peavad nii korraldajad kui ka publik koostööd tegema.