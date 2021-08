VIDEO | Tallinna munitsipaalkoolides alustab uut õppeaastat 47 241 õpilast

Munitsipaalkoolide esimestes klassides alustab prognoosi kohaselt tänavu kooliteed 3895 last. Järgmistel aastatel hakkab õpilaste arv vähenema, sest laste sündimus on langustrendis.

Gümnaasiumiastmel on olukord vastupidine: kümnendatesse klassidesse astub 3618 õppurit, mis on ligi 500 võrra enam kui möödunud õppeaastal, kokku on gümnaasiumiõpilasi 10 196, ehk ligi 900 võrra enam kui eelmisel õppeaastal.