RÄIGELT EBAEETILINE?! „See ajab marru, et arst teeb patsiendile kingitusi, et ta võtaks ravimeid või vaktsineeriks!“ 

24aastane Aike arvab, et looside korraldamine inimeste vaktsineerima meelitamiseks on räigelt ebaeetiline. „Mulle ei mahu see pähe! Arstieetika järgi on ju arstil põhjendamatu vastu võtta patsiendilt kingitusi, mis on veidi suurema väärtusega kui lihtsalt kommikarp. Ka kommikarp on mõne silmis ebaeetiline, sest arst teeb oma tööd ja tema asi ei ole selle eest kingitusi vastu võtta. Seega miks peaks arst kinkima patsiendile midagi tänutäheks?“ ei saa Aike aru.