Jõhvi sõjaväelinnakusse rajatakse humoorikas ratsamonument 

„Mul on hea meel, et lõpuks saab meil puhtalt funktsionaalseteks ehitatud kasarmute ja laohoonete vahel olema ka silmale ja mõttele puhkust pakkuvat kunsti. Võitjaks osutunud töö laseb minu hinnangul ennast igal meie tegevusvaldkonnaga kokkupuutuval inimesel isemoodi mõista ning seoseid enda jaoks luua. Võib olla läbi selle saame paremini hoomata ka enda rolli meie iseseisvana püsimises,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Kunstikonkursi eesmärk on leida sobivaim kunstiteos Jõhvi linnaku väliterritooriumile administratiivhoone esisele alale. „„Tasakaal“ eristus teistest konkursi töödest selgelt, sest julges pakkuda figuratiivset lahendust. Skulptuur mängib klassikalise heroilise ratsamonumendi mõttega, kuid lisab sinna sümpaatselt ka huumorit ja pehmeid väärtusi. Sõjaväelinnakus peaks just olema ka koht, mis meenutab, mille eest me tegelikult sõdime,“ lisas Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindaja Anneli Porri.