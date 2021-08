VIDEO | Tanel Kiik terviseameti pressikonverentsil: aeg näitab, kas keegi peab külmlao rikke eest vastutama ametist lahkumisega

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Kristi Talving selgitab, et homsest saavad kõik meelelahutusasutused, sportimiskohad ja huviharidus pakkuda oma teenuseid üle 18-aastastele, kel on kehtiv COVID-tõend. Vahet ei tehta, kas tegemist on era või avalike üritustega. Erisus kehtib oma töötajate suhtes. Tuleb läbi viia riskianalüüs.

Kontrollida tuleb tõendi ehtsust ja vajadusel isikut tõendavat dokumenti. Inimesed, kel pole nutitelefoni, saavad printimisel abi kohalikest raamatukogudest või sotsiaalhoolekandelt. On inimesi, kel on vaktsineerimine tehtud mõnes muus riigis. Tunnustame kõike tõendeid, mis on välja antud paberil või digitaalselt - QR-kood pole ilmtingimata vajalik, sobivad ka välismaal välja antud tõendid. Ürituste korraldajatel on õigus piirduda ka visuaalse kontrolliga.

Küsimus Kiigele ja Seerile: Iisraelis on immuunsus languses ja 66+ inimestele tehakse kolmandaid doose. Millal hakatakse Eestis neid tegema ja kellele?

Kiige sõnul on arutatud, kas on haiguseid, mille puhul ongi kolmas doos vajalik. Teine küsimus on revaktsineerimine. Tervishoiutöötajad ja hooldekandesektor on need, kes esimeses järjekorras vajavad kolmandat doosi. Arutame seda teemat valitsuses. 12 kuud möödub esimestel inimestel jaanuaris esimesest doosist, revaktsineerimise vajadus tekib järgmisest aastast. Euroopa Liidus tuleb kokku leppida ühised reeglid.

Küsiti vaktsiinilao käki kohta. Peterkopi raportis on kirjas, et RKAS saab süüdistada konkreetset ehitajat, kes tegi midagi valesti. Kas otsitakse keegi, kes vastutab?

Kiik tõdeb, et probleemide pundar sai alguse 2014. aastal. Osa neist puudutab projekteerimist ja seadmete paigaldamist. Teine probleem on, kas terviseamet jälgis piisavalt määruseid, mis puudutavad ravimite hoiatamist. Kolmas probleem on seotud süsteemirikete teavitustega. Oleme kokku leppimas vajalikud struktuurimuutused terviseametis, et tagada ravimite korrektne säilitamine ja et oleks konkreetne vastutaja. Kahjuks oli vastutus seni hajunud. Eks aeg näitab, kas keegi peab töölt lahkuma. Välistada seda ei saa. Ühtegi nime Kiik praegu välja ei ütle, ent isikuid, kellel olid teatud tegematajätmised, olla umbes kümmekond.

Talving vastab küsimusele, milline oleks tema soovitus inimestele, kes on välismaalt saanud QR-koodita tõendi. Kolmanda süsti tegemine on valitsuses alles arutamisel ja inimestel tuleks varuda kannatust. Kontrolöridele tuleks aga selgitada, et sobivad ka välismaised tõendid, või alternatiivselt pakkuda sellise tõendi omanikele kiirtestimise võimalust. Seer ütleb, et üksnes sellepärast pole vaja kolmandat süsti teha.