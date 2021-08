VIDEO | Tanel Kiik: ei saa välistada, et keegi peab terviseameti külmlao rikke tõttu töölt lahkuma

Kõigil täiskasvanutel tuleb teha oma käike võimalikult nakkusohutult, milleks on vajalik COVID-tõend. Valitsuse taas kehtestatud piirang on suu ja nina katmine maskiga. Tegemist on siiski leebe piiranguga, võrreldes mujal Euroopas kehtivate piirangutega. Homsest kehtivad reeglid võivad tekitada ajutisi kohanemisraskusi ja protesti, kuid mõelda tuleb hullematele alternatiividele nagu laussulgemised.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhi Hanna Sepa sõnul tuvastati eelmise nädalaga 1970 uut haigusjuhtu, mis on jäänud sarnasele tasemele, võrreldes eelnevaga. Samuti pole eriti muutunud nakkuskordaja. Epidemioloogiline olukord on halvim Lõuna-Eestis. Samuti on meelelahutusürituste tõttu kasvanud haigestumine Saaremaal.

Kui varasemalt levis koroona noorte täiskasvanute hulgas, siis nüüd on haigus hakanud rohkem levima keskealiste ning kooliealiste laste ja noorte hulgas. Enim haigusjuhte on alguse saanud kodudest ja kasvanud on ka tööl nakatumine. Puhkuseperioodilt naastes on väga oluline, et inimesed tunnevad end hästi ega ole teistele nakkusohtlikud. Selles tuleb veenduda enne kollektiivi naasmist.

Sissetoodud juhte oli 7%, enim neist Türgist, Soomest ja Venemaalt. Levinuim on endiselt deltatüvi. Kõik, kes pole end veel vaktsineerida jõudnud, võiksid seda teha, sest see vähendab oluliselt nakatumisriski.

Marek Seer ütleb, et tänase seisuga on vaktsineeritud üle 712 000 inimese. Jansseni vaktsiiniga on tarneraskused, mistap ei tasu seda ootama jääda, vaid kaitsepookida end Pfizeri või Modernaga. Nädalavahetusel toimuvad igas maakonnas vähemalt ühes kaubanduskeskuses kaitsepookimised.