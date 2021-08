Raskes seisus Siim Kallas viibib haiglas 

„Jah, vastab tõele,“ kinnitas Kaja Kallas Õhtulehele, et Siim Kallas, Reformierakonna asutaja ja endine peaminister, viibib haiglas.

Kaja Kallas ütles Delfile, et isa on haiglas olnud juba kolm ja pool nädalat. Praegu ei ole Kaja Kallase sõnul märke, et isa haiglast lähiajal välja saaks.