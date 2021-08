FOTOD KOHTUST | Liina Bahovski mõisteti reaalselt vangi 

Liina oli tulistamise hetkel purjus ja pole juhtunut seniajani kommenteerinud. Tema kaitsja rääkis enne kohtuprotsessi algust, et Liina ja Martin mängisid mängu, mis lõppes õnnetusega. Kaitsja kinnitusel pole ühtki tõendit, mis viitaks, et kõnealuse juhtumi puhul oli tegu tapmiskatsega. Samuti langeb ära kaudne tahtlus. Tema sõnul oli juhtunu taga ettevaatamatus, täpsemalt hooletus, ning ei näinud süüteokoosseisule vastavat asjaolu ette, kuid oleks pidanud seda siiski ette nägema.

Juuni alguses ütles juhtunu ohver Martin, et tema on oma naisele andestanud ja sisuliselt on karistus juba kantud. Nimelt on kohtuprotess olnud Bahovskite perekonnale ääretult kurnav. Martini sõnul oli Liina kaks kuud eeluurimisvanglas, misjärel on ta jalavõruga kodus olnud.