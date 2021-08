LAHKUMINE 31. AUGUSTIL! USA pealuuraja käis salaja Kabulis Talibani liidri jutul 

Vaevalt oli Valge Maja teisipäeval teatanud, et Afganistanist toodi viimase 24 tunni jooksul 37 USA ja 57 liitlaste lennuga ära rekordiliselt 21 600 inimest ja Euroopa Liit nentinud, et kõik nende töötajad koos perekondadega on õnnelikult kodus, kui tõelise uudispommi lõhkas Washington Post: CIA direktor William J. Burns käis esmaspäeval Kabulis kõnelemas talibite ühe juhi Abdul Ghani Baradariga. See oli president Bideni administratsiooni kõrge ametniku esimene näost näkku kohtumine talibitega pärast seda, kui nood vallutasid augusti keskel Kabuli. Taliban teatas pärast kohtumist, et nad ei nõustu liitlasevägede lahkumistähtaja pikendamisega üle 31. augusti ja sulgeb Afganistani kodanikele pääsu lennujaama.