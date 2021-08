Peeter Olesk | Presidendiärevus 

Foto: ALDO LUUD

On üks väga keeruline probleem, mille lahendamiseks mul hüva nõu puudub. Probleemi sisuks on vastuolu, mis seisneb järgnevas. Kui Eesti vabariigi president valitakse otse ja väga ühemõttelise mandaadiga, siis seda tehakse riigikogust mööda minnes ning järelikult parlamentaarseid vabadusi kärpides. Välja arvatud kriminaalõiguslikud asjaolud, meditsiinilised tegurid, nagu ravimatud meelehaigused ja töövõime täielik kaotus ning meid kõiki ootav surm, ei saa riigikogu liiget kehtiva põhiseaduse alusel tagasi kutsuda. Riigikogu liige on vaba nii mandaadis kui ka nende viiside poolest, kuidas ta oma mandaati kasutab.