Juhtkiri | Lootustandva kooliaasta künnisel 

Kahe kooliaasta koolikorraldusest olid väsinud kõik – kuigi pingutati väga palju, on ka inimvõimetel piirid. Õpetajatel tuli teha tihti topelttööd, kombineerides distants- ja kontaktõpet, vanemad aitasid lapsi omakorda kodus ning õpilased pidid uutes oludes iseseisvamaks saama ja toime tulema – sellise hakkamasaamise eest väärivad nad kõik tunnustust.

Tavaõppe juurde naasmine aitab vähendada stressi ja toob kaasa loodetavasti ka paremad õpitulemused. Kui selleni jõudmiseks tuleb jagu saada vaid üksikutest suurt pilti mõjutavatest puudujääkidest: selle sügise võlusõnaks on vaktsineerimine. Kui riigil on silme ees siht kaitsesüstida 90 protsenti haridustöötajaist oktoobri lõpuks, siis kas võib oletada, et õpilaste puhul edeneb vaktsineerimine paremas tempos kui seni täiskasvanutega? Omaette teema on veel nooremate kui 12-aastaste kaitsesüstimine, kuna sobivat vaktsiini lihtsalt veel pole.

Üks on selge – mida rohkem vaktsineerituid, seda vähem peavad koolid tegelema kaitsesüstimata õpetajate ja vajadusel ka õpilaste kiirtestimisega. Kuigi ohutuse nimel ülioluline, on õpetamise seisukohalt kooli jaoks tegu ajakuluka kõrvaltegevusega, mis on ühiskonnale lisaks ka märgatav rahaline kulu. Et lootma ei saa jääda üksnes heale õnnele, on vaja pingutada ka muude kaitsemeetmetega.