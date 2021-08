Esimesed 13 afgaani on Eesti poole teel 

„Praegu on meiega olnud kontaktis üle kümne afgaani ja nad kõik on liikumas Afganistanist välja,“ rääkis välisminister Eva-Maria Liimets ERRi uudisteportaalile.

Tema sõnul on olukord Afganistani pealinna Kabuli lennujaama ümbruses väga pingeline ja keeruline, mistõttu on raske väga täpset info edastada.

„Praeguse info kohaselt on 13 afgaani väljas, aga rõhutan, et see pilt on tundidega muutuv ja kui küsida mõne tunni pärast, siis võib see number olla teine,“ rõhutas välisminister.