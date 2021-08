Politsei tabas Lasnamäel tegutsenud varga, kes pargitud autodest tuhandete eurode väärtuses kraami näppas 

Sinikase sõnul on tegemist kohaliku elanikuga, kes on varasemalt mitmeid kordi karistatud varguste eest. „Mai lõpus vabanes ta kinnipidamisasutusest, kuid on ilmne, et karistus pole temale oodatud mõju avaldanud,“ rääkis Sinikas. „Kuna ta on varasemalt politseile tuttav, tuvastati isik kiiresti menetluste käigus kogutud foto- ja videomaterjalide alusel.“