Maffiajuht pakub abi hädaliste abistamise 

Abivajajaid on Haitil väga palju.

Haitit augusti keskel tabanud maavärin nõudis vähemalt 2207 inimese elu, vigastada said tuhanded. 344 inimest on endiselt kadunud. Tohutu oli elamutele ja infrastruktuurile tekkinud kahju. Suurtes raskustes on hätta sattunud inimestele abi toimetavad organisatsioonid.