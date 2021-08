Vastukaja | BioBlock on Eesti teadlaste panus koroonakriisi lahendamisse 

Vastuseks proviisoriõppe tudengi Aleksei Morgunovi küsimustele arvamusloos „Kas turundus domineerib meditsiini üle?“: Ei! Meditsiin on tõendus -ja teaduspõhine. Eesti teadlaste loodud koroonaviiruse antikehadega ninasprei on välja töötatud tõendus -ja teaduspõhiselt, et koroonaviiruse leviku piiramisele kaasa aidata. BioBlocki teebki eriliseks see, et see ei ole ravim, mistõttu saab enamik inimesi seda probleemideta kasutada.