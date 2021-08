LILLI KÜLARAHVAS KAHEKS: kas Balti kett või selle idee kaaperdamine? 

„Minul ei ole selle vastu midagi, et Balti keti aastapäeval tõstetakse üles ka vaktsineerimisega seotud küsimused. Seda tugevam ja võimsam aktsioon on. Ja kui Eesti lipud lehvivad, siis on see ka eestimeelne üritus,“ arvas piiriäärse Lilli küla talumees mõned tunnid enne Eestit, Lätit ja Leedut ühendava vaktsineerimisvastase varjundiga Balti keti üritust.