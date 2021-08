KAS SEENELE TASUB PRAEGU MINNA?! Mükoloog: kuumad ilmad kuivatasid metsad ära, taastumine võtab aega 

Seenel käimine on siinsete elanike jaoks kohati lausa püha tegevus ja häid korjekohti naljalt välja ei anta. Küll aga maalib üldise pildi seeneliste uhkus ja edevus sotsisaalmeedias. Nimelt postitatakse Facebooki „Seenehuviliste“ gruppi rohkelt fotosid oma seenekorvidest. Tuleb välja, et metsa tasub minna küll, ent ainult juhul, kui tead õiget kohta. Enamjaolt paistab, et seeni võib praegusel ajal leida Lääne-Virumaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt, Kesk-Eestist ja Tallinna ümbrusest. Ka Vormsi saarelt on üks seeneline korjanud uhke riisikasaagi. Seevastu tõdeb üks „Seenehuviliste“ grupi liige, et Pärnumaal on olukord kehv: mets on tühi.