Venemaal vedeles võitlusvalmis tank prügihunnikus  

Noormehe kutsel kohale sõitnud ajakirjanikud ütlesid, et tank oli tolmuga kaetud ja näis rohtu kasvanud ehk siis juba pikalt seisnud ja sõjameeste poolt unustatud, kirjutab Novaja Gazeta.

Lõuna sõjaväeringkonna staabist väideti, et keegi polnud tanki prügiväljale unustanud. „See konkreetne T90A treenis foorumiks „Armija-2021“, kus pidi tantsima valssi. Teised tankid toodi sealt juba ära, see masin jäi viimaseks vedada,“ väideti staabist ja omavahelises jutus lisati, et tanki pidid valvama tšetšeenidest kutsealused, kes aga parajasti ajakirjanike visiidi ajal läinud kambaga mošeesse namaz'i, palvetundi, pidama. Ajakirjanikud seda hästi ei uskunud. Neil oli kulunud tunde tanki juurde jõudmiseks ja järelikult pidanuksid tšetšeenid ikka väga pikaks ajaks oma tunnimehekohustused hooletusse jätma.