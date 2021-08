Ärevus ja hirm mõjuvad ka hammastele: loe, mida saad teha juba praegu, et neid tervena hoida 

On teatud vitamiine ja mineraale, millel on positiivne mõju suu tervisele. See, mida tarbime toidu või toidulisandite kaudu, aitab kaasa sellele, kui terved on meie hambad, suu ja igemed. On tõestatud, et teatud vitamiinid ja mineraalid aitavad vähendada suuhaavandeid, hammaste lagunemist ja igemehaigusi. Toitainerikas dieet aitab ka nakkuste ja bakterite vastu võidelda. See on eriti kasulik siis, kui taastud operatsioonist, sealhulgas suuõõneoperatsioonist.