TAASISESEISVUMISAJA SUURIM FOPAA! Võtmeküsimus: kas Tanel Kiigel õnnestub seegi kord ühiskonda uinutada ja ministritoolile püsima jääda? 

HETKEL HOIAB PORTFELLI EDASI: Tervise- ja tööminister Tanel Kiik on rääkinud, et kaalus tõsiselt, kas tema peaks tagasi astuma seoses terviseameti külmlao probleemidega. Hetkel ta selleks vajadust ei näe.

Kui EKRE musta hobusena riigitüüri juurde lasti, kappas valgel võimuratsul valitsusse ka toona vaid 30aastane Tanel Kiik. Valitsuse noorimale liikmele anti üks raskemaid portfelle üldse: taibukas ja kiire õppimisvõimega Kiik pidi endale peensusteni selgeks tegema kogu sotsiaalvaldkonna. Just see on olnud tema eesmärk ministrina: õppida ning kasvatada tuntust, et pääseda järgmistel suurvalimistel riigikokku. Selle raames pole hea määrida enda mainet ja jääda avalikkuse hambusse kui käkiminister, kelle valitsusalas on toimunud taasiseseisvunud Eesti kurikuulsaim fopaa: terviseameti külmlao rike.